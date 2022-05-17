الريان القطري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع موسيماني

كشف نادي الريان القطري حقيقة دخوله في مفاوضات مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال حمد العنزي المسؤول الإعلامي لنادي الريان لـFilGoal.com: "كل ما يتم تداوله من أخبار حول رغبة النادي في التعاقد مع موسيماني مدرب الأهلي غير صحيحة، ولا يوجد أي مفاوضات من أي نوع مع المدرب".

وشدد "موسيماني خارج الصورة بالنسبة لنادي الريان، بل وغير مرشح نهائيا لتولي تدريب الفريق القطري".

وانتشرت بعض التقارير في الساعات الماضية تشير إلى دخول نادي الريان في مفاوضات مع موسيماني.

وكان موسيماني جدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين، وأعلن النادي الأحمر عن ذلك قبل عدة أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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