المريخ السوداني لـ في الجول: حصلنا على حكم بإيقاف فاركو من القيد لفترتين تعاقدات بسبب سيف تيري

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 18:58

كتب : محمد عبد العظيم

سيف تيري - فاركو

كشف آدم سوكال رئيس نادي المريخ السوداني عن حصول ناديه على حكم من المحكمة الرياضية ضد نادي فاركو بسبب أزمة المهاجم سيف تيري.

وقال سوكال لـFilGoal.com: "حصلنا اليوم على حكم من المحكمة الرياضية برفض طلب نادي فاركو بإيقاف تنفيذ العقوبة التي صدرت مسبقا ضده بمنع النادي من التعاقدات لمدة فترتين انتقالات بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة، وأيضا إيقاف سيف تيري لمدة 4 أشهر".

وأضاف "وهذا القرار نهائي من المحكمة الرياضية".

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وأكمل "فاركو كان يريد إيقاف الحكم ولكن لجنة الاستئناف رفضت ذلك ليتم تثبيته وهو ما يعني أن النادي لن يقدر على إجراء أي تعاقدات".

وأتم تصريحاته "حصلت على حكم بعودة مجلسي لإدارة النادي خلال شهر أبريل الماضي وانتظر تطبيق قرار المحكمة خلال أيام للعودة مجددا لرئاسة النادي وبداية عملي".

وشارك تيري (28 عاما) بقميص فاركو في 3 مباريات فقط وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وأعلن نادي المريخ في سبتمبر الماضي عن تقدّمه بشكوى لدى فيفا، ضد لاعبه السابق سيف تيري، ونادي فاركو.

سيف تيري فاركو المريخ السوداني
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