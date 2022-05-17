مباشر في الدوري - فيوتشر (1)-(0) الاتحاد.. جووول عاطف والأول
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والاتحاد في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.
فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 25: جوووول أوووول أحمد عاطف ينفرد ويسجل الهدف الأول بعد بينية من ناصر ماهر
ق 9: عرضية من إبراهيم حسن ومابولولو يلحق بها على الطائر لكن الكرة تمر بجوار القائم.
ق 3: القائم يمنع الهدف الأول من محمد رضا
بداية اللقاء
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