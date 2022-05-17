مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) مصر للمقاصة.. مرور نصف ساعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ومصر للمقاصة في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

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ق15. محمد عادل يهدر بغرابة فرصة الهدف الثاني والمرمى خال

ق14. جوووول أول لمصر للمقاصة بعد خطأ من ألان كيمبادي الذي مرر الكرة بالخطأ لمحمد عادل لينفرد ويسجل في المرمى

ق12. هدف ملغي للجونة عن طريق أرنو راندرياناتينانيا بسبب وجوده في وضعية تسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الجونة يحتل المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 7 نقاط عن مصر للمقاصة الذي يحتل المركز الـ 18 والأخير.