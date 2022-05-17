مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) مصر للمقاصة.. هجمات متبادلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ومصر للمقاصة في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

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ق 52. فرصة خطيرة للجونة. تسديدة من أرنو راندريانانتيناينا من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد مجدي حارس مصر للمقاصة من يمين مرماه فردت الكرة إلى إسلام محارب المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها الحارس محمد مجدي من يسار مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. محمد عادل يهدر بغرابة فرصة الهدف الثاني والمرمى خال

ق14. جوووول أول لمصر للمقاصة بعد خطأ من ألان كيمبادي الذي مرر الكرة بالخطأ لمحمد عادل لينفرد ويسجل في المرمى

ق12. هدف ملغي للجونة عن طريق أرنو راندرياناتينانيا بسبب وجوده في وضعية تسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الجونة يحتل المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 7 نقاط عن مصر للمقاصة الذي يحتل المركز الـ 18 والأخير.