كيليني: اتخذت قرار مغادرة يوفنتوس منذ شهور وليس أسابيع.. وسأحدد وجهتي قريبا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

كيليني يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

أوضح جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس أنه اتخذ قرار مغادرة البيانكونيري منذ شهور وليس أسابيع، وكشف أنه سيحدد وجهته المقبلة قريبا.

ولعب يوفنتوس آخر مباراة له على ملعبه في هذا الموسم، حيث تعادل مع لاتسيو بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت وداع الأرجنتيني باولو ديبالا والمدافع المخضرم جورجيو كيليني، قبل رحيلهما من الفريق بنهاية الموسم.

وقال كيليني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أغادر يوفنتوس بكل سعادة وراحة نفسية".

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وأضاف "لقد اتخذت القرار منذ شهور وليس أسابيع، لأنني كنت أقول دائما إنني أريد الرحيل وأنا في القمة ونجحت في ذلك".

وواصل "لقد كان عاما صعبا، ولكن خوض المباريات بشكل جيد دفعني لإفساح المجال للاعبين الشباب".

وشدد "يجب أن يتحمل اللاعبين الصغار المسؤولية بمفردهم الآن".

وأتم الدولي الإيطالي "سأقرر مستقبلي مع عائلتي".

وقدم كيليني مسيرة طويلة مع يوفنتوس، حيث بدأ مع يوفي في 2004، لينهي رحلة عمرها 18 عاما، قضى منها عاما وحيدا معارا في صفوف فيورنتينا.

وفيما أسدل ديبالا الستار على 7 سنوات قضاها بين صفوف البيانكونيري، الذي انضم إليه من باليرمو في صيف 2015.

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