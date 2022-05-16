كرة طائرة - مصليحي: ثقة الإدارة ودعم الجمهور سبب الفوز ببطولة إفريقيا

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:39

كتب : حسام نور الدين

فريق الأهلي للكرة الطائرة - محمد مصليحي مدرب الأهلي

عبر محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بحصول الفريق على لقب بطولة إفريقيا للأندية على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم في تونس.

وقال مصليحي لموقع الأهلي: "الحمد لله على الفوز بلقب مهم وغالي على حساب منافس كبير بحجم نادي الترجي التونسي، وأشكر اللاعبين لأنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسؤولية، ونجحوا في استعادة التوازن بعد خسارة الشوط الثالث".

وأضاف "كان موسمنا صعبًا للغاية وعانينا فيه من العديد من الأزمات بسبب الغيابات والإصابات. والحمد لله الرد كان عمليًّا وبشكل واقعي من خلال ختام الموسم ببطولة إفريقيا".

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وشدد مصيلحي على أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب شخصية وطموح، وقادرين على تحقيق تطلعات الجماهير، وأن الفريق سوف ينافس على الفوز بكل البطولات في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الفوز بالبطولة يعود إلى ثقة مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب في الفريق، وجلسة الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى تونس، مشيدًا بدعم الجماهير للفريق والثقة في قدرته على الفوز باللقب.

وتوج فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي. (طالع التفاصيل)

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