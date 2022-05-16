مباشر في الدوري - سموحة (1) - (0) المصري.. الهدف الأول
الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والمصري ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.
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ق 19 جووول أول أهداف المباراة.. حمدي علاء يتلقى تمريرة صديق كالابا ويخترق دفاعات المصري ويسجل التقدم لسموحة
ق 9 مروان حمدي يسدد الركلة الحرة في الحائط البشري
ق 7 بطاقة صفراء لإسلام المزين بعد عرقلته لعبد الكبير الوادي.. ومخالفة من خارج المنطقة لصالح سموحة
بداية المباراة
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