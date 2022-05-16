انتهت في الدوري - سموحة (2) - (1) المصري

الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

المصري × أوتوهو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والمصري ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.

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ق 85 جووول حسن علي يقلص الفارق للمصري.. عرضية من الشيخ يفشل دفاع سموحة في إبعادها لتصل إلى حسن علي أمام المرمى

ق 72 إلغاء الهدف بسبب مخالفة لصالح أحمد الشيخ قبل الهدف على أحمد حمص

ق 71 جووول مروان حمدي يسجل ثالث الأهداف.. حمدي يتلقى التمريرة ويخترق من اليسار ويسدد في الزاوية الضيقة ليغافل الحارس

ق 69 أحمد حمص وأحمد رمضان بيكهام بدلا من رجب نبيل وحسين فيصل في سموحة

ق 64 أحمد الشيخ بدلا من محمد عبد اللطيف جريندو

ق 46 إلياس الجلاصي بدلا من إسلام المزين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جووول مروان حمدي يسجل ثاني أهداف سموحة.. ركلة حرة مباشرة من عبد الكبير الوادي ترتد من الحارس عصام ثروت ليتابعها مروان في الشباك

ق 36 أحمد علاء يتلقى بطاقة صفراء بعد إعاقة مروان حمدي على حدود المنطقة

ق 28 عمرو مرعي حاول استلام كرة طولية داخل منطقة الجزاء ولكن تداخل معه المدافع أحمد حكم وأبعد الكرة فإرتطمت بالقائم الأيمن ومرت لركنية من جهة اليمين

ق 19 جووول أول أهداف المباراة.. حمدي علاء يتلقى تمريرة صديق كالابا ويخترق دفاعات المصري ويسجل التقدم لسموحة

ق 9 مروان حمدي يسدد الركلة الحرة في الحائط البشري

ق 7 بطاقة صفراء لإسلام المزين بعد عرقلته لعبد الكبير الوادي.. ومخالفة من خارج المنطقة لصالح سموحة

بداية المباراة

المصري سموحة الدوري المصري
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