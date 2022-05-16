مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني
الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايد ضد أرسنال في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.
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ق 39: نزول سيدريك سواريس بدلا من تومياسو للإصابة
انطلاق المباراة
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