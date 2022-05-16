انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(0) أرسنال

الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

احتفال نونو تافاريس بهدفه مع أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايد ضد أرسنال في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل بثنائية دون رد

ق 85: جووووول جولينتين والثاني

ق 56: جوووووووول الأول لنيوكاسل عن طريق بن وايت بالخطأ في مرماه

ق 39: نزول سيدريك سواريس بدلا من تومياسو للإصابة

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
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