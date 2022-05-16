مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (88)-(75) الاتحاد.. الأحمر بطل الدوري

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

وكان كل فريق قد فاز بمباراتين ليتم اللجوء إلى المباراة الخامسة والفاصلة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 88-75 على الاتحاد السكندري

ق 1: 81-70 للأحمر

ق 3: 76-64 للأهلي

72-52 للأهلي ومتبقي 6:21

69-52 للأهلي ثلاثية جديدة من إيهاب أمين

الفترة الرابعة

60-47 للأهلي مع نهاية الفترة الثالثة

53-45 للأهلي ومتبقي 1:36

50-42 للأهلي ومتبقي 2:44

46-42 ثلاثية جديدة من إيهاب أمين

43-39 للأهلي، أربع ثلاثيات متتالية لإيهاب أمين

الفترة الثالثة

33-31 للاتحاد ونهاية الفترة الثانية

32-31 للاتحاد ومتبقي 34 ثانية

31-31 التعادل ومتبقي 1:21

28-28 التعادل

24-23 للأهلي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

14-14 ثلاثية من إيهاب أمين

12-9 للاتحاد

5-5 التعادل

5-3 للأهلي ومتبقي 6:36

الفترة الأولى

انطلاق المباراة