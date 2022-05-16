مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (24)-(23) الاتحاد.. الفترة الثانية

الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

وكان كل فريق قد فاز بمباراتين ليتم اللجوء إلى المباراة الخامسة والفاصلة.

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24-23 للأهلي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

14-14 ثلاثية من إيهاب أمين

12-9 للاتحاد

5-5 التعادل

5-3 للأهلي ومتبقي 6:36

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد دوري السوبر
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