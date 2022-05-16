مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (24)-(23) الاتحاد.. الفترة الثانية
الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:16
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السوبر.
وكان كل فريق قد فاز بمباراتين ليتم اللجوء إلى المباراة الخامسة والفاصلة.
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24-23 للأهلي
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
14-14 ثلاثية من إيهاب أمين
12-9 للاتحاد
5-5 التعادل
5-3 للأهلي ومتبقي 6:36
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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