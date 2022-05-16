مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (24)-(23) الاتحاد.. الفترة الثانية

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

وكان كل فريق قد فاز بمباراتين ليتم اللجوء إلى المباراة الخامسة والفاصلة.

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24-23 للأهلي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

14-14 ثلاثية من إيهاب أمين

12-9 للاتحاد

5-5 التعادل

5-3 للأهلي ومتبقي 6:36

الفترة الأولى

انطلاق المباراة