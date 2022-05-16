مباشر الدوري - غزل المحلة (1) - (0) إيسترن كومباني.. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 16 مايو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فريقي غزل المحلة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة اضغط هنا.

-----------------------------------------------------

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: هدف أول لغزل المحلة بصاروخية من منتصف الملعب من أحمد الندري.

بداية المباراة

الدوري المصري غزل المحلة إيسترن كومباني
نرشح لكم
قائمة الزمالك - عودة إمام وأوناجم أمام طلائع الجيش.. وغياب طارق وشيكابالا أحمد قناوي: عودة الإسماعيلي تثير التوتر في جدول الدوري نادر شوقي: ريان مهدد بالجلوس في البيت.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع رفعت خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته بعد لقاء الجيش للحصول على موافقة باللعب في الدفاع الجوي أجندة مباريات الزمالك لنهاية الموسم.. 11 مباراة في أقل من شهرين تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود هجوم المحلة أمام إيسترن كومباني الكشف عن تواريخ مباريات الدوري.. وموعد النهاية مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - عودة إمام وأوناجم أمام طلائع الجيش.. وغياب طارق وشيكابالا 28 دقيقة | الدوري المصري
أحمد قناوي: عودة الإسماعيلي تثير التوتر في جدول الدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي: ريان مهدد بالجلوس في البيت.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع رفعت 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - غزل المحلة (1) - (0) إيسترن كومباني.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته بعد لقاء الجيش للحصول على موافقة باللعب في الدفاع الجوي ساعة | الدوري المصري
NBA - دالاس يسحق فينيكس صنز ويواجه جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي 2 ساعة | كرة سلة
مباشر نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(13) 1 الترجي.. الشوط الرابع 2 ساعة | رياضات أخرى
بسبب الاحتفال مع مؤمن زكريا.. الأهلي يشكر محمد صلاح وليفربول 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا