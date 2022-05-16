مباشر الدوري - غزل المحلة (1) - (0) إيسترن كومباني.. انطلاق الشوط الثاني

نادر شوقي: ريان مهدد بالجلوس في البيت.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع رفعت

خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته بعد لقاء الجيش للحصول على موافقة باللعب في الدفاع الجوي