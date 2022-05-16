انتهت في الدوري - غزل المحلة (1) - (0) إيسترن كومباني.. فوز أصحاب الأرض

الإثنين، 16 مايو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فريقي غزل المحلة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة اضغط هنا.

-----------------------------------------------------

نهاية المباراة

ق 69: غزل المحلة بـ10 لاعبين بعد طرد بسبب تدخل عنيف محمد بازوكا على لاعب إيسترن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: هدف أول لغزل المحلة بصاروخية من منتصف الملعب من أحمد الندري.

بداية المباراة

الدوري المصري غزل المحلة إيسترن كومباني
نرشح لكم
مباشر في الدوري - سموحة (1) - (0) المصري.. الهدف الأول الانتصار الأول لـ مصطفى عبده.. غزل المحلة يفوز على إيسترن كومباني بـ10 لاعبين تشكيل المصري - مرعي يقود الهجوم أمام سموحة.. وعودة عمرو موسى مران الأهلي - راحة لـ ديانج وياسر.. وجلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين قائمة الزمالك - عودة إمام وأوناجم أمام طلائع الجيش.. وغياب طارق وشيكابالا أحمد قناوي: عودة الإسماعيلي تثير التوتر في جدول الدوري نادر شوقي: ريان مهدد بالجلوس في البيت.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع رفعت خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته بعد لقاء الجيش للحصول على موافقة باللعب في الدفاع الجوي
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - سموحة (1) - (0) المصري.. الهدف الأول 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الانتصار الأول لـ مصطفى عبده.. غزل المحلة يفوز على إيسترن كومباني بـ10 لاعبين 47 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية بعيون عربية.. مجموعة واحدة أم عدة مجموعات؟ ساعة | تقرير في الجول
مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (31)-(33) الاتحاد.. الفترة الثانية ساعة | رياضات أخرى
تشكيل المصري - مرعي يقود الهجوم أمام سموحة.. وعودة عمرو موسى ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الـ 15 للمارد الأحمر.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا بعد الفوز على الترجي ساعة | رياضات أخرى
تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا