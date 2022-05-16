انتهت في الدوري - غزل المحلة (1) - (0) إيسترن كومباني.. فوز أصحاب الأرض
الإثنين، 16 مايو 2022 - 18:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فريقي غزل المحلة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق 69: غزل المحلة بـ10 لاعبين بعد طرد بسبب تدخل عنيف محمد بازوكا على لاعب إيسترن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 18: هدف أول لغزل المحلة بصاروخية من منتصف الملعب من أحمد الندري.
بداية المباراة
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