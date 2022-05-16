مباشر نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي 3 - 1 الترجي.. المارد الأحمر يتوج بلقبه المفضل

يلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة والمقامة في تونس.

ويبحث الأهلي عن لقب البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

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25-17 الأهلي يتوج بلقبه المفضل ونهاية المباراة

24-16 نقطة تفصلنا عن اللقب

21-15 الأهلي يقترب من اللقب

18-13 أهلي

13-10 للأهلي

6-6 التعادل

الشوط الرابع

26-24 للترجي ويحسم شوطه الأول

24-24 التعادل

24-22 للأهلي

23-19 للأهلي

21-18 للأهلي

19-17 للأهلي

17-17 التعادل

12-12 للتعادل

9-6 للأهلي

الشوط الثالث

25-22 الشوط الثاني أهلاوي

24-21 للأهلي

20-18 للأهلي

17-15 للترجي

15-15 التعادل مستمر

8-8 التعادل

6-3 للترجي

3-1 للترجي

الشوط الثاني

25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول

23-20 للأهلي

22-20 للأهلي

18-18 التعادل من جديد

18-16 للترجي

12-12 التعادل من جديد

10-7 للترجي

5-5

الشوط الأول

انطلاق المباراة