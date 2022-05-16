مباشر نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي 3 - 1 الترجي.. المارد الأحمر يتوج بلقبه المفضل
الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة والمقامة في تونس.
ويبحث الأهلي عن لقب البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.
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25-17 الأهلي يتوج بلقبه المفضل ونهاية المباراة
24-16 نقطة تفصلنا عن اللقب
21-15 الأهلي يقترب من اللقب
18-13 أهلي
13-10 للأهلي
6-6 التعادل
الشوط الرابع
26-24 للترجي ويحسم شوطه الأول
24-24 التعادل
24-22 للأهلي
23-19 للأهلي
21-18 للأهلي
19-17 للأهلي
17-17 التعادل
12-12 للتعادل
9-6 للأهلي
الشوط الثالث
25-22 الشوط الثاني أهلاوي
24-21 للأهلي
20-18 للأهلي
17-15 للترجي
15-15 التعادل مستمر
8-8 التعادل
6-3 للترجي
3-1 للترجي
الشوط الثاني
25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول
23-20 للأهلي
22-20 للأهلي
18-18 التعادل من جديد
18-16 للترجي
12-12 التعادل من جديد
10-7 للترجي
5-5
الشوط الأول
انطلاق المباراة