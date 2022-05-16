مباشر نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي 2 (24)-(26) 1 الترجي.. الشوط الرابع

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

يلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة والمقامة في تونس.

ويبحث الأهلي عن لقب البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

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الشوط الرابع

26-24 للترجي ويحسم شوطه الأول

24-24 التعادل

24-22 للأهلي

23-19 للأهلي

21-18 للأهلي

19-17 للأهلي

17-17 التعادل

12-12 للتعادل

9-6 للأهلي

الشوط الثالث

25-22 الشوط الثاني أهلاوي

24-21 للأهلي

20-18 للأهلي

17-15 للترجي

15-15 التعادل مستمر

8-8 التعادل

6-3 للترجي

3-1 للترجي

الشوط الثاني

25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول

23-20 للأهلي

22-20 للأهلي

18-18 التعادل من جديد

18-16 للترجي

12-12 التعادل من جديد

10-7 للترجي

5-5

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة الأهلي الترجي
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