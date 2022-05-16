مباشر نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي 2 (21)-(18) 0 الترجي.. الشوط الثالث
الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة والمقامة في تونس.
ويبحث الأهلي عن لقب البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.
==========
21-18 للأهلي
19-17 للأهلي
17-17 التعادل
12-12 للتعادل
9-6 للأهلي
الشوط الثالث
25-22 الشوط الثاني أهلاوي
24-21 للأهلي
20-18 للأهلي
17-15 للترجي
15-15 التعادل مستمر
8-8 التعادل
6-3 للترجي
3-1 للترجي
الشوط الثاني
25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول
23-20 للأهلي
22-20 للأهلي
18-18 التعادل من جديد
18-16 للترجي
12-12 التعادل من جديد
10-7 للترجي
5-5
الشوط الأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة يد - ممدوح هشام وأحمد خيري يتوجان باللقب الثاني مع دينامو كرة سلة - الكشف عن طاقم تحكيم المباراة الحاسمة بين الأهلي والاتحاد مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا كرة طائرة - نهائي إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا تنس - إلى الخمسين الأوائل.. ميار شريف تحافظ على لقب كارلشروه وتقفز في التصنيف كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة