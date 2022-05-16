مباشر نهائي إفريقيا كرة طائرة - الأهلي 1 (8)-(8) 0 الترجي.. الشوط الثاني

يلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة والمقامة في تونس.

ويبحث الأهلي عن لقب البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

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8-8 التعادل

6-3 للترجي

3-1 للترجي

الشوط الثاني

25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول

23-20 للأهلي

22-20 للأهلي

18-18 التعادل من جديد

18-16 للترجي

12-12 التعادل من جديد

10-7 للترجي

5-5

الشوط الأول

انطلاق المباراة