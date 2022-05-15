مباشر في إيطاليا - كالياري (0) - (1) إنتر ميلان.. جوووووووول

الأحد، 15 مايو 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كالياري ضد إنتر ميلان ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني بـ78 نقطة، ويحتاج للفوز الليلة كي يبقي على حظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يملك ميلان أفضلية المواجهات المباشرة حال التساوي في عدد النقاط.

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ق 25 جوووووول ماتيو دارميان يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية من إيفان بيريسيتش

ق 16 رأسية قوية من نيكولو باريلا تمر فوق العارضة

ق 12 إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد

ق 11 جوووووووووووول ميلان شكرينيار يسجل الأول

بداية المباراة

إنتر ميلان الدوري الإيطالي كالياري
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