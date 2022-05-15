مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) فاركو.. الشوط الثاني
الأحد، 15 مايو 2022 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد فاركو في الجولة الـ19 من الدوري المصري.
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ق 12: هدف غير محتسب لبيراميدز من رمضان صبحي
انطلاق المباراة
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