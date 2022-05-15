مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة

الأحد، 15 مايو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع بيراميدز أمام فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد فاركو في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــ

أخبار متعلقة
في ليلة تألق زيزو وإيبوكا.. تعادل مثير بين المقاولون وإنبي بمشاركة الثنائي المصري.. كوكا يسجل ويهزم رفاق كهربا بثلاثية تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام فاركو

انطلاق المباراة

بيراميدز الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في ليلة تألق زيزو وإيبوكا.. تعادل مثير بين المقاولون وإنبي تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام فاركو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة انتهت - المقاولون (2)-(2) إنبي الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا
أخر الأخبار
8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إيطاليا - كالياري (0) - (0) إنتر ميلان.. هدف ملغي 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة 22 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة تألق زيزو وإيبوكا.. تعادل مثير بين المقاولون وإنبي 24 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة الثنائي المصري.. كوكا يسجل ويهزم رفاق كهربا بثلاثية 34 دقيقة | المحترفون
تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام فاركو 57 دقيقة | الدوري المصري
الدوري على بعد نقطة.. ميلان يهزم أتالانتا بهدفين ويعقد مهمة إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
النني: واثق من تأهل أرسنال لـ دوري الأبطال.. والأمور ليست في يدي بخصوص التجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي