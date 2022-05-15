انتهت في الدوري - بيراميدز (0)-(0) فاركو

الأحد، 15 مايو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد فاركو في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 56: هجمة خطيرة لبيراميدز من إبراهيم عادل وصبحي يتصدى

ق 12: هدف غير محتسب لبيراميدز من رمضان صبحي

انطلاق المباراة

بيراميدز الدوري المصري فاركو
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