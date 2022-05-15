مباشر الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) إنبي.. جوووول إيبوكا والتعادل

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الزمالك وإنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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ق 66: جووووووووووول جون إيبوكا والتعادل

ق 54: جوووول محمود عبد العزيز والثاني بضربة رأسية

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق+ 56: جووووول التعادل من محمود عبد العزيز من ركلة جزاء بعد إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي إنبي داخل منطقة الجزاء

ق.53 جووول المقاولون يدرك التعادل بواسطة كريم مصطفى بعد عرضية لويس إدوارد الذي تابع ركلة جزاء أهدرها محمد سمير

ق.52 ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق 22: جووووول جون إيبوكا والهدف الأول لـ إنبي

انطلاق المباراة

إنبي المقاولون العرب الدوري المصري
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