مباشر الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) إنبي.. جوووول إيبوكا والتعادل
الأحد، 15 مايو 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــ
ق 66: جووووووووووول جون إيبوكا والتعادل
ق 54: جوووول محمود عبد العزيز والثاني بضربة رأسية
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق+ 56: جووووول التعادل من محمود عبد العزيز من ركلة جزاء بعد إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي إنبي داخل منطقة الجزاء
ق.53 جووول المقاولون يدرك التعادل بواسطة كريم مصطفى بعد عرضية لويس إدوارد الذي تابع ركلة جزاء أهدرها محمد سمير
ق.52 ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو
ق 22: جووووول جون إيبوكا والهدف الأول لـ إنبي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام فاركو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) (0) سيراميكا كليوباترا.. فوز ثمين