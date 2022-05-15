استراحة الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الزمالك وإنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق+ 56: جووووول التعادل من محمود عبد العزيز من ركلة جزاء بعد إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي إنبي داخل منطقة الجزاء

ق.53 جووول المقاولون يدرك التعادل بواسطة كريم مصطفى بعد عرضية لويس إدوارد الذي تابع ركلة جزاء أهدرها محمد سمير

ق.52 ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق 22: جووووول جون إيبوكا والهدف الأول لـ إنبي

انطلاق المباراة

إنبي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) (0) سيراميكا كليوباترا.. فوز ثمين تشكيل الدوري - الشامي ومدبولي يقودان هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق 20 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج وبالدي أساسيان أمام خيتافي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا 38 دقيقة | رياضات أخرى
حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة 43 دقيقة | الدوري المصري
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم 49 دقيقة | الدوري الإسباني
برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي