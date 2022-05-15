استراحة الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق+ 56: جووووول التعادل من محمود عبد العزيز من ركلة جزاء بعد إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي إنبي داخل منطقة الجزاء

ق.53 جووول المقاولون يدرك التعادل بواسطة كريم مصطفى بعد عرضية لويس إدوارد الذي تابع ركلة جزاء أهدرها محمد سمير

ق.52 ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق 22: جووووول جون إيبوكا والهدف الأول لـ إنبي

انطلاق المباراة