مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) إنبي.. جوووول إيبوكا والأول
الأحد، 15 مايو 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.
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ق 22: جووووول جون إيبوكا والهدف الأول لـ إنبي
انطلاق المباراة
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