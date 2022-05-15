مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) إنبي.. جوووول إيبوكا والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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ق 22: جووووول جون إيبوكا والهدف الأول لـ إنبي

انطلاق المباراة