انتهت في إيطاليا - ميلان (2) - (0) أتالانتا.. الروسونيري يقترب

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو ميلان بهدف جيرو في مرمى نابولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وأتالانتا على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري بـ 80 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر الذي يلاقي كالياري الليلة في نفس الجولة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 86 خطيرة من دوفان زاباتا ولكن مايك مينيان يتصدى

ق 80 تيموي باكايوكو وأليساندرو فلورنزي بدلا من رادي كرونيتش ودافيدي كالابريا

ق 76 جوووووووووووول ثيو هيرنانديز يسجل الثاني.. اختراق فردي وتسديدة يسارية عجز الحارس عن التعامل معها

ق 70 جيريمي بوجا بدلا من ماتيو بيسينا

ق 67 بطاقة صفراء في وجه فرانك كيسي

ق 63 إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي

ق 56 جووووووووووول رافاييل لياو يسجل.. بينية يتلقاها من جونيور ميسياس ليتفوق على المدافع ويسجل بين قدمي الحارس

ق 55 روسلان مالينوفيسكي ودوفان زاباتا بدلا من ماريو باساليتش ولويس مورييل

ق 55 خروج أوليفييه جيرو وأليكسيس سايليمايكرس ونزول أنتي ريبيتش وجونيور ميسياس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42 تسديدة خطيرة من رافاييل لياو على حدود المنطقة تمر بالكاد بجوار القائم

ق 37 دافيدي زاباكوستا يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر بعيدا عن المرمى

ق 35 أليكسيس سايليمايكرس يسدد من خارج المنطقة ولكن حارس أتالانتا يمسك بالكرة

ق 25 مورييل يعود واللعب يستمر

ق 22 إصابة لويس مورييل مهاجم أتالانتا

ق 18 ساندرو تونالي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

ميلان الدوري الإيطالي أتالانتا
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