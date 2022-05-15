كلوب بروج يحصد الدوري البلجيكي للموسم الثالث على التوالي

الأحد، 15 مايو 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

كلوب بروج

حصد كلوب بروج لقب الدوري البلجيكي للموسم الثالث على التوالي.

وتوج بروج باللقب بعدما انتصر على رويال انتويرب بنتيجة 3-1، قبل جولة من ختام المسابقة.

وبذلك ابتعد كلوب بروج عن ملاحقه سانت جيلواز بـ8 نقاط وللأخير مباراتين أقل.

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بعد المباراة المقبلة سيترك ألفريد شرودر المدير الفني لكلوب بروج الفريق ليتولي تدريب أياكس أمستردام خلفا لإيرك تين هاج.

وكرر بروج الإنجاز الذي فعله قبل 44 عاما، حين توج بالدوري 3 مرات متتالية.

سيلعب كلوب بروج الموسم المقبل في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما يتأهل سانت جيلواز لتمهيدي دوري أبطال أوروبا لو حافظ على الوصافة في ظل الصراع مع أندرلخت.

صاحب المركز الثالث سيتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

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