اختبر معلوماتك عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي
الأحد، 15 مايو 2022 - 15:58
كتب : FilGoal
هل تابعت مباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟
مباراة توج فيها ليفربول باللقب.
حسنا، شارك في اختبار FilGoal.com.
وأجب على الأسئلة.
وشارك إجاباتك مع أصدقائك.
نرشح لكم
الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا إندبندت: تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع سيتي بشأن سترلينج بعد سنوات من التجارب الفاشلة.. هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام سيلعب حتى الـ38.. وست هام يمدد عقد فابيانسكي بعد ويليامز.. غانا تفوز بخدمات طارق لامبتي و4 آخرين مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير تشامبرلين يعلق على تمديد صلاح لعقده مع ليفربول بسبب الإيقاف.. بداية ريتشارلسون مع توتنام ستتأجل