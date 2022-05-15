مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أول في الإسماعيلية

الأحد، 15 مايو 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

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ق.24 وجيه عبد العظيم ينطلق خلف دفاع سيراميكا بعد تمريرة مميزة من مدبولي لكن تسديدته تمر أعلى العارضة

ق.20 خروج سيف تقا لاعب سيراميكا كليوبترا للإصابة ويعوضه عبد الله محمود

ق.13 جووووول أول للإسماعيلي بواسطة باهر المحمدي من ركلة جزاء هو الأول للدراويش على أرضه في الدوري هذا الموسم

ق.11 محمد عادل يحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد

ق.5 تسديدة قوية من لاعب سيراميكا وفوزي يتصدى بنجاح

ق.3 عرضية من مدبولي يقابلها وجيه عبد الحكيم برأسية تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

يحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 15، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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