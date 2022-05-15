مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر سيتي.. هدف ضائع من خيسوس

الأحد، 15 مايو 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 89 نقطة وبفارق بثلاث نقاط عن ليفربول، بينما وست هام في المركز السابع برصيد 55 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق36 تسديدة من خيسوس بجوار القائم

ق30 تسديدة قوية من لابورت

ق24 جووووول بوين يسجل الأول

ق22 تسديدة قوية من رودريجو تتحول إلى ركنية

ق10 إصابة الحكم المساعد وعودته إلى اللقاء مجددا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام
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