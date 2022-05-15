مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. إصابة الحكم المساعد

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 89 نقطة وبفارق بثلاث نقاط عن ليفربول، بينما وست هام في المركز السابع برصيد 55 نقطة.

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ق10 إصابة الحكم المساعد وعودته إلى اللقاء مجددا

انطلاق المباراة