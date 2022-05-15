انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 89 نقطة وبفارق بثلاث نقاط عن ليفربول، بينما وست هام في المركز السابع برصيد 55 نقطة.

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نهاية المباراة

ق86 فابيانيسكي يتألق أمام رياض محرز

ق85 ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق75 تسديدة قوية من بوين يحولها لابورت إلى ركنية

ق69 جوووووووول كوفال بالخطأ في مرماه يعادل النتيجة لسيتي

ق65 أنطونيو يهدر هدفا محققا بعد خطأ من فيرناندينو

ق56 تسديدة رائعة من بيرناردو سيلفا وفابيانيسكي يتألق مجددا

ق53 فابيانيسكي يتألق أمام تسديدة خيسوس

ق49 جووووول جريليش يقلص النتيجة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جووووول بوين من جديد يسجل الثاني

ق36 تسديدة من خيسوس بجوار القائم

ق30 تسديدة قوية من لابورت

ق24 جووووول بوين يسجل الأول

ق22 تسديدة قوية من رودريجو تتحول إلى ركنية

ق10 إصابة الحكم المساعد وعودته إلى اللقاء مجددا

انطلاق المباراة