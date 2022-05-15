انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

الأحد، 15 مايو 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 89 نقطة وبفارق بثلاث نقاط عن ليفربول، بينما وست هام في المركز السابع برصيد 55 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

نهاية المباراة

ق86 فابيانيسكي يتألق أمام رياض محرز

ق85 ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق75 تسديدة قوية من بوين يحولها لابورت إلى ركنية

ق69 جوووووووول كوفال بالخطأ في مرماه يعادل النتيجة لسيتي

ق65 أنطونيو يهدر هدفا محققا بعد خطأ من فيرناندينو

ق56 تسديدة رائعة من بيرناردو سيلفا وفابيانيسكي يتألق مجددا

ق53 فابيانيسكي يتألق أمام تسديدة خيسوس

ق49 جووووول جريليش يقلص النتيجة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جووووول بوين من جديد يسجل الثاني

ق36 تسديدة من خيسوس بجوار القائم

ق30 تسديدة قوية من لابورت

ق24 جووووول بوين يسجل الأول

ق22 تسديدة قوية من رودريجو تتحول إلى ركنية

ق10 إصابة الحكم المساعد وعودته إلى اللقاء مجددا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام
نرشح لكم
سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يتمسك بقمة الدوري ويحول تأخره بهدفين لتعادل أمام وست هام اختبر معلوماتك عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي تعرف على المباريات المتبقية لـ صلاح وسون ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي سون يتوقف أمام بوب وتوتنام يقتحم المربع الذهبي بهدف كين كلوب: أتحمل مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح ضد تشيلسي تشكيل مانشستر سيتي - محرز وجريليش أساسيان أمام وست هام.. فودين وسترلينج على الدكة انتهت في إنجلترا - توتنام (1)-(0) بيرنلي.. هدف يكفي للمربع الذهبي
أخر الأخبار
سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هذه أمنيات رونالدينيو بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يتمسك بقمة الدوري ويحول تأخره بهدفين لتعادل أمام وست هام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب بروج يحصد الدوري البلجيكي للموسم الثالث على التوالي 49 دقيقة | أوروبا
اختبر معلوماتك عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تنس - إلى الخمسين الأوائل.. ميار شريف تحافظ على لقب كارلشروه وتقفز في التصنيف ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة