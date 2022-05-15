مباشر في إنجلترا - توتنام (0)-(0) بيرنلي.. انطلاق الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنام ضضد بيرنلي في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. جووووووول أول لتوتنام عن طريق هاري كين من ركلة جزاء

ق51. ركلة جزااااء لتوتنام

ق48. مرور رائع من لوكاس مورا ويمرر لكين داخل منطقة الجزاء ولكنه يسدد بجانب المرمى

ق27. ماكسويل كورنيت يهدر انفرادا بالمرمى أمام هوجو لوريس الذي تألق في التصدي

ق16. رأسية جديدة من هاري كين ولكن كولينز يخرج الكرة بشكل رائع من على خط المرمى

ق12. رأسية من هاري كين وبوب يتصدى بثبات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

توتنام يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 17 برصيد 34 نقطة.