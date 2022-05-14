لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 14 مايو 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا

صلاح يحتفل بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا

احتفل مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السباق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برفقة لاعبي ليفربول داخل غرف خلع الملابس عقب نهاية المباراة.

وحقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وشارك صلاح في المباراة بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 30 بسبب شعوره بآلام في العضلات.

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ونشر محمد صلاح مقطع فيديو لمؤمن زكريا وهو يحمل الكأس في غرف خلع الملابس في ويمبلي وهو يحتفل باللاعبين الذين احتفلوا به وغنوا من أجله.

مؤمن زكريا كان قد سافر إلى إنجلترا خلال الأيام الماضية من أجل خوض مرحلة جديدة في علاجه كما أعلن وكيله (طالع التفاصيل).

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