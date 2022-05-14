استراحة نهائي كرة السلة – الأهلي (31) - (47) الاتحاد.. تقدم زعيم الثغر

السبت، 14 مايو 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 86-77، وانتصر الأهلي في اللقاء الثاني 73-60، وكذلك الثالث بنتيجة 63-60.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وبذلك يحتاج الأهلي لانتصار في لقاء اليوم للفوز باللقب.

فيما يحتاج الاتحاد للفوز اليوم ومن ثم يلجأ مع الأهلي لمباراة خامسة فاصلة بينهما.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.

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ق4: تقدم الاتحاد 52-38.

انطلاق الربع الثالث.

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد بنتيجة 47-31.

ق8: الاتحاد يتقدم 41-25.

ق5: تقدم التحاد 37-20.

انطلاق الربع الثاني.

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 30-11.

ق6: تقدم الاتحاد بنتيجة 18-5.

ق3: تقدم الاتحاد في النتيجة 11-2.

انطلاق المباراة.

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
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