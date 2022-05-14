مباشر أبطال إفريقيا - وفاق سطيف ضد الأهلي
السبت، 14 مايو 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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انطلاق المباراة
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