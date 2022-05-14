مباشر أبطال إفريقيا - وفاق سطيف ضد الأهلي

السبت، 14 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي × وفاق سطيف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى

انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا موعد عودة بعثة الأهلي بعد مواجهة وفاق سطيف سيد عبد الحفيظ: رباعية الذهاب صفحة مطوية.. نواجه وفاق سطيف صاحب الدوافع أمام جماهيره الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة وفاق سطيف كاف: اللوائح اختارت المغرب.. ولذلك رفضنا ملف نيجيريا في دوري الأبطال وقبلناه في الكونفدرالية
أخر الأخبار
مباشر نهائي كرة السلة – الأهلي ضد الاتحاد.. انطلاق الربع الأول 23 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر أبطال إفريقيا - وفاق سطيف ضد الأهلي 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - فوز جديد لأسوان.. وسباعية للألومونيوم في مرمى قنا ساعة | الدرجة الثانية
مران الزمالك – تأهيل لشيكابالا وطارق حامد.. ومشاركة بنشرقي وفتوح ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: إدارة بايرن بدأت في التواصل مع ديمبيلي ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا