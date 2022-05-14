مباشر أبطال إفريقيا - وفاق سطيف ضد الأهلي

غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف

تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى

مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا

موعد عودة بعثة الأهلي بعد مواجهة وفاق سطيف

كاف: اللوائح اختارت المغرب.. ولذلك رفضنا ملف نيجيريا في دوري الأبطال وقبلناه في الكونفدرالية