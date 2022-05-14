انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي

السبت، 14 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف - هدف أحمد عبد القادر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 93: جوووووووووول محمد شريف والتعادل

ق 89: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة

ق 86: نزول محمد شريف بدلا من طاهر ونزول كوكا بدلا من ديانج

ق 67: نزول أفشة وربيعة بدلا من حسين الشحات وعبد القادر

ق 60: هدف ثاني لوفاق سطيف بتسديدة من بن عيادة

ق 58: إنذار لـ طاهر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: هدف التعادل بتسديدة من القندوسي من داخل منطقة الجزاء

ق 16: مطالبات بركلة لسطيف جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 2: جوووووووووول أحمد عبد القادر والأول بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو

انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
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