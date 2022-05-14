انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي
السبت، 14 مايو 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 93: جوووووووووول محمد شريف والتعادل
ق 89: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة
ق 86: نزول محمد شريف بدلا من طاهر ونزول كوكا بدلا من ديانج
ق 67: نزول أفشة وربيعة بدلا من حسين الشحات وعبد القادر
ق 60: هدف ثاني لوفاق سطيف بتسديدة من بن عيادة
ق 58: إنذار لـ طاهر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45: هدف التعادل بتسديدة من القندوسي من داخل منطقة الجزاء
ق 16: مطالبات بركلة لسطيف جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 2: جوووووووووول أحمد عبد القادر والأول بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو
انطلاق المباراة
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