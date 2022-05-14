انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي

لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة

طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

مدرب سطيف: أعتقد أن هدف تعادل الأهلي غير صحيح

عبد الحفيظ: لم يحدث في العالم أن يستضيف ملعب واحد نهائي قاري مرتين متتاليتين

الأهلي يعقد اجتماعا طارئا بسبب مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفارقة وتفوق تام في أبرز 10 أرقام من تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا