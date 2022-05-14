انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي

السبت، 14 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف - هدف أحمد عبد القادر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 93: جوووووووووول محمد شريف والتعادل

ق 89: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة

ق 86: نزول محمد شريف بدلا من طاهر ونزول كوكا بدلا من ديانج

ق 67: نزول أفشة وربيعة بدلا من حسين الشحات وعبد القادر

ق 60: هدف ثاني لوفاق سطيف بتسديدة من بن عيادة

ق 58: إنذار لـ طاهر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: هدف التعادل بتسديدة من القندوسي من داخل منطقة الجزاء

ق 16: مطالبات بركلة لسطيف جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 2: جوووووووووول أحمد عبد القادر والأول بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو

انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا مدرب سطيف: أعتقد أن هدف تعادل الأهلي غير صحيح عبد الحفيظ: لم يحدث في العالم أن يستضيف ملعب واحد نهائي قاري مرتين متتاليتين الأهلي يعقد اجتماعا طارئا بسبب مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا مفارقة وتفوق تام في أبرز 10 أرقام من تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا
أخر الأخبار
لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب سطيف: أعتقد أن هدف تعادل الأهلي غير صحيح 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: لم يحدث في العالم أن يستضيف ملعب واحد نهائي قاري مرتين متتاليتين 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعقد اجتماعا طارئا بسبب مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مفارقة وتفوق تام في أبرز 10 أرقام من تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 29 دقيقة | تقرير في الجول
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي 39 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة