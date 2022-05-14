مباشر نهائي كأس الاتحاد - تشيلسي (0) - (0) ليفربول.. مطالبات بركلة جزاء

السبت، 14 مايو 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

إصابة محمد صلاح في نهائي كأس الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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دخول سيزار أزبلكويتا وروبن لوفتيس تشيك في مكان كريستيان بوليسيتش وتريفوه تشالوباه.

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق98: دخول روبيرتو فيرمينو وخروج لويس دياز

تغيير مع بداية لوقت الإضافي بخروج فان دايك ودخول جويل ماتيب

نهاية الشوط الثاني

ق85: ميلنر يلعب عرضية وجوتا يسدد في القائم من جديد

ق83: تمريرة من ماني إلى دياز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في القائم

ق73: دخول جيمس ميلنر وخروج نابي كيتا

ق68: دياز يتوغل ويسدد بقوة فوق العارضة

ق66: دخول نجولو كانتي وخروج ماتيو كوفاسيتش

ق60: تمريرة من نابي كيتا وتسديدة من جوتا بجوار القائم

ق51: تسديدة قوية من دياز من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق48: تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة عن طريق ألونسو والعارضة تمنع الهدف

ق46: ألونسو يسدد وألونسو يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: جوتا يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من روبيرتسون وتسديدة فوق العارضة

ق32: خروج صلاح بسبب الإصابة ودخول جوتا

ق31: توقف اللعب بسبب إصابة صلاح

ق27: ماركوس ألونسو يهدر فرصة الهدف الأول بعد تمريرة من بوليسيتش بتسديدة في جسد أليسون

ق22: عرضية من ماونت وتسديدة من بوليسيتش تمر بجوار القائم بقليل

ق20: تسديدة قوية من روبيرتسون من خارج منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة

ق16: عرضية من جيمس وتمهيد من لوكاكو "باليد" إلى بوليسيتش الذي سدد بجوار القائم

ق8: تمريرة رائعة من آرنولد إلى دياز الذي انفرد بميندي وسدد لينقذها الحارس السنغالي قبل أن تعود إلى كيتا الذي سدد بجوار القائم

ق4: تياجو يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من لويس دياز

بداية المباراة

ليفربول تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
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