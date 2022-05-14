مباشر نهائي كأس الاتحاد - تشيلسي (0) - (0) ليفربول.. طوفااااان في ويمبلي

السبت، 14 مايو 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

ليفربول وتشيلسي - نهائي كأس الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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ق16: عرضية من جيمس وتمهيد من لوكاكو "باليد" إلى بوليسيتش الذي سدد بجوار القائم

ق8: تمريرة رائعة من آرنولد إلى دياز الذي انفرد بميندي وسدد لينقذها الحارس السنغالي قبل أن تعود إلى كيتا الذي سدد بجوار القائم

ق4: تياجو يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من لويس دياز

بداية المباراة

ليفربول تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
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