مباشر نهائي كأس الاتحاد - تشيلسي (0) - (0) ليفربول.. صلاح يغادر الملعب مصابا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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ق44: جوتا يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من روبيرتسون وتسديدة فوق العارضة

ق32: خروج صلاح بسبب الإصابة ودخول جوتا

ق31: توقف اللعب بسبب إصابة صلاح

ق27: ماركوس ألونسو يهدر فرصة الهدف الأول بعد تمريرة من بوليسيتش بتسديدة في جسد أليسون

ق22: عرضية من ماونت وتسديدة من بوليسيتش تمر بجوار القائم بقليل

ق20: تسديدة قوية من روبيرتسون من خارج منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة

ق16: عرضية من جيمس وتمهيد من لوكاكو "باليد" إلى بوليسيتش الذي سدد بجوار القائم

ق8: تمريرة رائعة من آرنولد إلى دياز الذي انفرد بميندي وسدد لينقذها الحارس السنغالي قبل أن تعود إلى كيتا الذي سدد بجوار القائم

ق4: تياجو يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من لويس دياز

بداية المباراة