الحضري: 7 من 18 حارسا يلفتون نظري في الدوري.. وما حدث بالسنغال لم أشاهده خلال 25 عاما

السبت، 14 مايو 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

مران مصر - منتخب مصر - عصام الحضري

طالب عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر بالمساندة والدعم لجهاز منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال.

وقال الحضري عبر أون تايم سبورتس: "7 أشهر عمل مع كارلوس كيروش تساوي 15 عاما في التدريب".

وأضاف "تعلمنا الكثير من كيروش في تلك المدة وسنتعلم من إيهاب جلال أيضا".

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وأوضح "لا أرد على التقارير التي نُشرت عما قاله كيروش في تقريره عقب نهاية مشواره مع منتخب مصر لأنها (فشنك)".

وأكمل "البعض كان يرى أن هناك مشكلة في مركز حراسة المرمى، وتعاملت مع الحراس كصديق وليس كحارس مرمى، عواد وأبو جبل والشناوي وصبحي لدي رقم 1، ولم يحدث أي مشكلة بيني وبين الحراس طيلة فترة تواجدي".

وعن تواجده في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر رفقة إيهاب جلال: "أشكر اتحاد الكرة على الثقة، إيهاب جلال رحب بتواجدي ومحمد شوقي في جهازه لمنتخب مصر ولم يعترض على وجودنا معه".

وواصل "جلسنا معا قبل المؤتمر أكثر من مرة وبدأنا العمل وجميعنا مع إيهاب جلال ونتمنى من الجميع الدعم لأننا نلعب باسم مصر".

وتابع "7 حراس من 18 يلفتون الأنظار في الدوري من أجل الانضمام لمنتخب مصر، والباب مفتوح للمتألقين".

وأردف "أتمنى أن نصل يوم 30 مايو وأن يكون الجميع جاهزا، نبدأ عملنا من 11 صباحا إلى 12 مساءً، وندرس المنافسين بمشاهدة المباريات الخاصة بهم في التوقف الدولي الماضي لنكون مستعدين مع بداية المعسكر يوم 30 مايو".

وقدّم رسالة لمحمد الشناوي ومحمد أبو جبل قائلا: "أتمنى التوفيق للشناوي في نصف نهائي دوري الأبطال إفريقيا، وأطالب أبو جبل بعدم الالتفات للانتقادات والشائعات".

وردا على أحداث مباراة السنغال: "لعبت في إفريقيا 25 عاما ولأول مرة أشاهد الإساءة وعدم الاحترام ولم نكن فكرنا من قبل فيما حدث ".

وأتم هل يصبح عصام الحضري مديرا فنيا في المستقبل ضاحكا: "لا استبق الأحداث وقل يا رب".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراتين يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر.

وجاء ذلك القرار بناء على طلب الاتحاد المصري لتعديل موعد المباراتين.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وتفتتح مبارياتها بمواجهة غينيا يوم 2 يونيو حتى الآن.

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