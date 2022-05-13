إيهاب جلال لـ في الجول: صلاح قائد المنتخب سيتواجد أمام غينيا وإثيوبيا.. ودوري الهواة فكرة رائعة

الجمعة، 13 مايو 2022 - 22:34

كتب : محمود صلاح محمد فتحي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

شدد إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر على تواجد محمد صلاح في مباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتواجد المدير الفني لمنتخب مصر في اليوم الختامي ونهائي الدوري المصري للهواة في نسختها الأولى.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لـ FilGoal.com: "الدوري المصري للهواة فكرة رائعة وستُحدث فارقا كبيرا مع أجيال عديدة خاصة التي لا تمتلك الفرصة للعب في نادي، وفرصة للظهور بشكل جيد وإظهار الإمكانيات والمواهب وهو ما سيصب ويٌحدث الفارق للكرة المصرية".

أخبار متعلقة:
إيهاب جلال: لن أتغير.. وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس الشكل العام إيهاب جلال يتابع مباراة سيراميكا والجونة الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا تحت أنظار إيهاب جلال.. التعادل يحسم المواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

يستهدف مشروع دوري الهواة المصري نشر لعبة كرة القدم على الملاعب الكبيرة (11 ضد 11) ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن.

وتطرق للحديث عن منتخب مصر ووجود محمد صلاح أمام غينيا وإثيوبيا قائلا: "سيتواجد معنا ومن ثم سيحصل على راحة مطولة في الصيف بعد خوض المباراتين، سيتواجد بشكل أساسي مع منتخب مصر".

وشدد "قائد المنتخب سيكون محمد صلاح القائد بكل تأكيد".

وأكمل عن اختيارات المعسكر القادم "سنركز خلالها على اللاعبين الجاهزين والذين يعرفون المنتخب جيدا، ولن تحدث تغييرات واسعة في الاختيارات".

وأتم عن التفكير في قرارات لو كنت مدربا لمنتخب مصر في وقت سابق خلال الـ 3 سنوات الماضية مجيبا "لم أفكر في ذلك، وكل فترة لها قراراتها".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراتين يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر.

وجاء ذلك القرار بناء على طلب الاتحاد المصري لتعديل موعد المباراتين.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وتفتتح مبارياتها بمواجهة غينيا يوم 2 يونيو حتى الآن.

على المدى البعيد، يستهدف المشروع اكتشاف المواهب ومساعدة نهضة صناعة كرة القدم، واكتشاف أكثر من محمد صلاح من ربوع مصر الغنية بالمواهب.

وإيمانا بتلك الأفكار، تأمل شركات ٣بونط، وكورة ستاتس وفي الجول في استخدام كرة القدم كأداة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الرياضة ولعب دور قوي لتنمية صناعة الرياضة و كرة القدم في مصر، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع وحالة التنمية الاقتصادية في الدولة على كل المستويات والمجالات لتمكين المشروع من إفادة المجتمع بشكل إيجابي.

‎للتسجيل في الموسم الثاني من دوري الهواة يرجي الدخل على هذا الرابط

‎لمزيد من المعلومات عن الدوري بمختلف نشاطات الشركة يرجي التواصل عبر صفحتنا على إنستجرام

إيهاب جلال محمد صلاح منتخب مصر الدوري المصري للهواة
نرشح لكم
مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى اتحاد الكرة يعلن تفاصيل شراكته مع "بوما" في مؤتمر صحفي أحمد ياسر ريان: فيتوريا دائم الحديث عن أفكاره الهجومية مهند لاشين: مواجهة جنوب السودان مهمة.. وصلاح حريص على هذا الأمر موعد مباراة مصر ضد جنوب السودان.. القنوات الناقلة والمعلق موعد مؤتمر فيتوريا الصحفي ومران منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر تشكيل مصر الأولمبي - حمزة علاء وعبد المجيد أساسيان أمام غانا
أخر الأخبار
الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع موسيماني 17 دقيقة | الوطن العربي
ثلاثي ريال مدريد يسجل ويقود البرازيل للفوز وديا على غينيا "ضد العنصرية" 22 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - الجلاسي وغيره.. الزمالك يفاضل بين عدة محترفين لتدعيم خط الوسط 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك وسيف جعفر لحسم تجديده.. والكشف عن نقطة الخلاف 32 دقيقة | الدوري المصري
أول عراقي في منتخبات أوروبا.. بلجيكا تتعادل مع النمسا في بداية "الدخيل" الدولية 56 دقيقة | كرة سلة
سلة - أحمد إسماعيل يكشف أسباب اختياره الانضمام للزمالك 56 دقيقة | كرة سلة
بأقدام برونو وبرناردو.. البرتغال تواصل الانتصارات تحت قيادة مارتينيز بثلاثية ضد البوسنة ساعة | الكرة الأوروبية
خالد عبد الفتاح: احتفالنا لم يكن مخططا له.. محمد هاني أخي وهذا سبب بكائه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي