مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. جووول التعااادل

الجمعة، 13 مايو 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

يتقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد ذهابا بنتيجة 3-1 في ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.

أخبار متعلقة
تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو مدرب الوداد: لن أتحدث عن أزمة ملعب نهائي أبطال إفريقيا لهذا السبب خبر في الجول – كاف يعاقب الوداد بعد ما حدث ضد شباب بلوزداد عبد الكبير الوادي يكشف حقيقة التوقيع لـ الزمالك ويتحدث عن مواجهة الأهلي والوداد المتوقعة

فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

ق 27: جوووول التعاااادل.. الوداد يتعادل عن طريق محمد فرحان برأسية تسكن البشاك.

ق 20: جووول أووول جيلسون يسدد كرة قوية على يمين أحمد رضا تكناوتي تسكن الشباك.

ق 7: بديع أووك يستغل كرة مرتدة من الدفاع من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تمر خارج الشباك.

بداية اللقاء

الوداد بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو مؤتمر مدرب وفاق سطيف: نسعى لمنع الأهلي من اللعب بطريقته مؤتمر موسيماني: التاريخ قدم لنا قصصا نعرفها جيدا قبل موافقة وفاق سطيف مؤتمر الشناوي: نتيجة الذهاب ضد وفاق سطيف لا تشغلنا.. هذا ما نريده قمصان: الأهلي يخوض أي مباراة بشخصية البطل.. والجميع عازم على تحقيق الحادية عشر مواعيد مباريات الجمعة 13 مايو 2022.. إياب دوري أبطال إفريقيا والأهلي والزمالك في كرة اليد اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي
أخر الأخبار
تقرير برازيلي: رتوش بسيطة تفصل أرسنال عن ماركينيوس 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - هبوط بلبيس وبورفؤاد.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27 19 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني 48 دقيقة | رياضات أخرى
جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. جووول التعااادل 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: بيريسيتش ينتظر تشيلسي.. وإنتر يراقب الموقف 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك