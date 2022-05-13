مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. جووول التعااادل
الجمعة، 13 مايو 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يتقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الوداد ذهابا بنتيجة 3-1 في ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.
ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.
فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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ق 27: جوووول التعاااادل.. الوداد يتعادل عن طريق محمد فرحان برأسية تسكن البشاك.
ق 20: جووول أووول جيلسون يسدد كرة قوية على يمين أحمد رضا تكناوتي تسكن الشباك.
ق 7: بديع أووك يستغل كرة مرتدة من الدفاع من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تمر خارج الشباك.
بداية اللقاء
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