مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. جووول التعااادل

يتقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد ذهابا بنتيجة 3-1 في ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.

فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 27: جوووول التعاااادل.. الوداد يتعادل عن طريق محمد فرحان برأسية تسكن البشاك.

ق 20: جووول أووول جيلسون يسدد كرة قوية على يمين أحمد رضا تكناوتي تسكن الشباك.

ق 7: بديع أووك يستغل كرة مرتدة من الدفاع من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تمر خارج الشباك.

بداية اللقاء