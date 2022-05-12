كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

يحيى خالد

تفوق فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد على ألبورج الدنماركي بنتيجة 36-29 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتألق يحيى خالد إذ سجل 6 أهداف في المباراة كثاني أفضل مسجل في صفوف فريقه.

وانتهى الشوط الأول بتفوق فيزبريم 17-16 وعزز الفريق المجري تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء بفارق 7 أهداف.

أخبار متعلقة:
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للقب كأس المجر.. ويصل لهدفه رقم 400 كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال كرة يد - يحيى خالد يتفوق على ممدوح هاشم وخيري.. وبرشلونة يعود للانتصارات في أبطال أوروبا كرة يد - يحيى خالد سجل وعلي زين فاز.. برشلونة يتفوق على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا

وأوقف بطل المجر سلسلة انتصارات ألبورج في دوري أبطال أوروبا لليد بعد 7 انتصارات متتالية للفريق الدنماركي.

كما لم يخسر فيزبريم أي مباراة على ملعبه الموسم الحالي في دوري الأبطال، بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 1.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم 18 مايو المقبل.

طالع أيضا:

تحقيق في الجول - من أخطأ بأزمة ملعب نهائي الأبطال وما المصير الأقرب

مدرب الوداد يتحدث عن أزمة نهائي دوري الأبطال

خاص – نادي العبور يوضح حقيقة مشاركة لاعب بشهادة ميلاد شقيقته

رسميا – تحرك من اتحاد الكرة بشأن نهائي دوري الأبطال

خاص – تطورات حالة حارس المصري الصحية

حادثة فريدة في المغرب

يحيى خالد فيزبريم دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
نرشح لكم
مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 كرة طائرة - مدرب منتخب مصر يتقدم بمذكرة ضد زينة العلمي كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية كرة طائرة - زينة العلمي تتهم مدرب المنتخب بالتهجم عليها كرة سلة - 3 فرص ممكنة لـ مصر.. الكشف عن قرعة تصفيات منافسات 3×3 المؤهلة للأولمبياد سباحة - 10 ميداليات ذهبية ضمن حصلة مصر في بطولة العالم للماسترز اسكواش - ثلاثي مصري إلى ربع نهائي بطولة كليفلاند اسكواش - مازن هشام إلى نهائي كندا المفتوحة
أخر الأخبار
أرتيتا: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وهذا أجمل ما في ملعب أرسنال 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
حكاية في الجول – رضا صلاح.. من بديل في المظاليم إلى التسجيل في الدوري الممتاز 8 ساعة | حكايات في الجول
الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كلمة السر وايت.. أرسنال يتدارك كارثة رامسديل وينقض على الصدارة بفوز درامي على برينتفورد 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
الخليج يعود للانتصارات ضد الفتح بمشاركة محمد شريف.. والأهلي يفوز على التعاون بصعوبة 10 ساعة | المحترفون
مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 10 ساعة | رياضات أخرى
نهاية العقدة.. إنتر ينتصر على بولونيا خارج ملعبه بعد كارثة رادو 10 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: أحب العمل مع جارناتشو.. وهذا تعليقي على تسديد إيفرتون 23 مرة 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري