كرة اليد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

يحيى خالد

تفوق فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد على ألبورج الدنماركي بنتيجة 36-29 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتألق يحيى خالد إذ سجل 6 أهداف في المباراة كثاني أفضل مسجل في صفوف فريقه.

وانتهى الشوط الأول بتفوق فيزبريم 17-16 وعزز الفريق المجري تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء بفارق 7 أهداف.

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وأوقف بطل المجر سلسلة انتصارات ألبورج في دوري أبطال أوروبا لليد بعد 7 انتصارات متتالية للفريق الدنماركي.

كما لم يخسر فيزبريم أي مباراة على ملعبه الموسم الحالي في دوري الأبطال، بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 1.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم 18 مايو المقبل.

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