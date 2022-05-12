مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (4) - (0) ليفانتي.. جوووول
الخميس، 12 مايو 2022 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وليفانتي التي تقام ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.
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ق44: جوووووووول فينسيوس جونيور يراوغ دفاع ليفانتي ويسجل الهدف الرابع
ق42: إدواردو كامافينجا ريال مدريد يحصل على بطاقة صفراء
ق33: رودريجو يسجل الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من لوكا مودريتش
ق30: هدف ملغي لريال مدريد بداعي وقوع رودريجو في موقع متسلل
ق25: لوكاس فاسكيز ينقذ ريال مدريد من هجمة خطيرة
ق19: كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد عرضية فينسيوس جونيور
ق13: فيرلاند ميندي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء
ق10: ركلة ثابتة لليفانتي تتحول إلى ركلة ركنية
ق2: تسديدة قوية من كريم بنزيمة يتصدى لها حارس ليفانتي
بداية المباراة