مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (3) - (0) ليفانتي.. رودريجو يسجل

الخميس، 12 مايو 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وليفانتي التي تقام ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق33: رودريجو يسجل الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من لوكا مودريتش

ق30: هدف ملغي لريال مدريد بداعي وقوع رودريجو في موقع متسلل

ق25: لوكاس فاسكيز ينقذ ريال مدريد من هجمة خطيرة

ق19: كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد عرضية فينسيوس جونيور

ق13: فيرلاند ميندي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء

ق10: ركلة ثابتة لليفانتي تتحول إلى ركلة ركنية

ق2: تسديدة قوية من كريم بنزيمة يتصدى لها حارس ليفانتي

بداية المباراة

ريال مدريد ليفانتي
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