انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (6) - (0) ليفانتي.. انتصار الملوك

الخميس، 12 مايو 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وليفانتي التي تقام ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق83: جوووووول فينسيوس جونيور يسجل الهدف السادس لريال مدريد والثالث له في المباراة

ق67: جوووووووووول فينسيوس يسجل الهدف الخامس بعد تمريرة كريم بنزيمة من داخل منطقة الجزاء.

ق60: تسدية قوية من أليخاندرو كانتيرو لاعب ليفانتي تمر بجوار مرمى ريال مدريد

ق 48 تسديدة قوية من لوكا مودريتش تتحول إلى ضربة ركنية

-بداية الشوط الثاني

ق44: جوووووووول فينسيوس جونيور يراوغ دفاع ليفانتي ويسجل الهدف الرابع

ق42: إدواردو كامافينجا ريال مدريد يحصل على بطاقة صفراء

ق33: رودريجو يسجل الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من لوكا مودريتش

ق30: هدف ملغي لريال مدريد بداعي وقوع رودريجو في موقع متسلل

ق25: لوكاس فاسكيز ينقذ ريال مدريد من هجمة خطيرة

ق19: كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد عرضية فينسيوس جونيور

ق13: فيرلاند ميندي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء

ق10: ركلة ثابتة لليفانتي تتحول إلى ركلة ركنية

ق2: تسديدة قوية من كريم بنزيمة يتصدى لها حارس ليفانتي

بداية المباراة

ريال مدريد ليفانتي
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